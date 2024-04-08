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В Самаре прошел очный этап областной акции по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни "Единый день ГТО", посвященный году семьи и 10-летию комплекса ГТО. Комплекс ГТО в Самарской области реализуется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".



В соревнованиях участвовали команды детских садов Самарской области - по 5 мальчиков и 5 девочек в возрасте 6-7 лет. Участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и посол ГТО в Самарской области Валерьян Панфилов.



Дошкольники соревновались в отдельных видах испытаний ГТО: беге на 10 метров, наклоне, прессе, прыжках и метании и в эстафете "Полоса препятствий ГТО", где каждому участнику предстояло прыгать через барьеры, пролезать по тоннелю, прыгать на скакалке и кидать мяч в корзину.



Все участники получили на память сувенирные медали. А лучшие результаты в этот день показали:

