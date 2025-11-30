В Самаре прошел областной фестиваль комплекса ГТО среди инвалидов и лиц с ОВЗ

В Самаре в спорткомплексе «Маяк» прошел областной фестиваль комплекса ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

50 участников из разных городов и районов Самарской области проверили свои силы в испытаниях комплекса, определили сильнейшего в многоборье и поборолись в эстафете на полосе препятствий.

Среди участников фестиваля - спортсмены сборной России по спорту глухих, вернувшиеся вчера с XXV Сурдлимпийских игр - велогонщики Александра Евдокимова и Егор Гаврилов, серебряный призер Сурдлимпиады

На церемонии открытия участников приветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Личное первенство по многоборью ГТО

18-29 лет

Полина Строенко - золото

Евгения Тихомирова - серебро

Эльвира Муртазина - бронза

Артем Полохов - золото

Николай Шашкин - серебро

Александр Веденеев - бронза

30-39 лет

Мила Слепышева - золото

Светлана Дыкина - серебро

Олеся Веденеева - бронза

Алексей Водолазов - золото

Владислав Кузьмичев - серебро

Максим Вязовкин - бронза

40-49 лет

Виктория Ширявскова - золото

Екатерина Федосина - серебро

Марина Воробьева - бронза

Сергей Тюнин - золото

Юрий Егоров - серебро

Антон Юрасов - бронза

50-59 лет

Юлия Макарова - золото

Юлия Михайлина - серебро

Сергей Куклев - золото

Геннадий Желтяков - серебро

Михаил Максимов - бронза

Полоса препятствий

Мила Слепышева - золото

Евгения Тихомирова - серебро

Полина Строенко - бронза

Максим Вязовкин - золото

Артем Полохов - серебро

Алексей Водолазов - бронза

Участники награждены дипломами, медалями и ценными призами министерства спорта Самарской области.

Фото: Maxim Kalinkin/ минспорта СО