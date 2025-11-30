В Самаре прошел областной фестиваль комплекса ГТО среди инвалидов и лиц с ОВЗ

В Самаре в спорткомплексе «Маяк» прошел областной фестиваль комплекса ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
50 участников из разных городов и районов Самарской области проверили свои силы в испытаниях комплекса, определили сильнейшего в многоборье и поборолись в эстафете на полосе препятствий.
Среди участников фестиваля - спортсмены сборной России по спорту глухих, вернувшиеся вчера с XXV Сурдлимпийских игр - велогонщики Александра Евдокимова и Егор Гаврилов, серебряный призер Сурдлимпиады
На церемонии открытия участников приветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Личное первенство по многоборью ГТО
18-29 лет
Полина Строенко - золото
Евгения Тихомирова - серебро
Эльвира Муртазина - бронза
Артем Полохов - золото
Николай Шашкин - серебро
Александр Веденеев - бронза
30-39 лет
Мила Слепышева - золото
Светлана Дыкина - серебро
Олеся Веденеева - бронза
Алексей Водолазов - золото
Владислав Кузьмичев - серебро
Максим Вязовкин - бронза
40-49 лет
Виктория Ширявскова - золото
Екатерина Федосина - серебро
Марина Воробьева - бронза
Сергей Тюнин - золото
Юрий Егоров - серебро
Антон Юрасов - бронза
50-59 лет
Юлия Макарова - золото
Юлия Михайлина - серебро
Сергей Куклев - золото
Геннадий Желтяков - серебро
Михаил Максимов - бронза
Полоса препятствий
Мила Слепышева - золото
Евгения Тихомирова - серебро
Полина Строенко - бронза
Максим Вязовкин - золото
Артем Полохов - серебро
Алексей Водолазов - бронза
Участники награждены дипломами, медалями и ценными призами министерства спорта Самарской области.
Фото: Maxim Kalinkin/ минспорта СО