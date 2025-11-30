В Самаре прошел областной фестиваль комплекса ГТО среди инвалидов и лиц с ОВЗ

Я нашел ошибку
Диспансеризация — это шанс обнаружить проблему до того, как она проявит себя, и начать лечение вовремя. Особый акцент делается на главные угрозы: онкологию, болезни сердца и диабет.
Более 1,9 млн жителей губернии проверили здоровье благодаря диспансеризации
В последнем в этом году матче "Крылья Советов" на "Ростех Арене" встречаются с "Балтикой". Игра состоится в воскресенье, 7 декабря.
"Крылья Советов" проиграли чемпиону страны "Краснодару" - 0:5
Другие хищные животные предпочитают не приближаться к гнёздам филинов, поскольку родители отважно защищают своё потомство и бесстрашно атакуют непрошеных гостей.
У них тоже есть мамы: в минприроды СО рассказали, ка совы заботятся о своих птенцах
Мюзикл «Золушка» останется в репертуаре Самарского театра, но будет показываться только в новогодние каникулы, то есть, следующие спектакли состоятся через год.
В Самарском театре драмы состоятся премьерные показы мюзикла «Золушка»
Вадим Смирнов начал сниматься в кино в 1999 году, вместе с братом-близнецом Дмитрием он часто играл роли охранников, «братков» и бандитов.
Умер актер из сериалов «Улица разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности» Вадим Смирнов
С места ДТП госпитализированы три пассажира одного из автомобилей. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В  Красноярском районе на автодороге «Подъезд к г. Самаре» столкнулись два ВАЗовских автомобиля
По информации Приволжского УГМС 1 декабря в Самаре ночью -1,+1°С, днем +1, +3°С.
1 декабря в регионе местами туман, до +4°С
С места ДТП в больницу доставлен водитель и пассажир 1962 года рождения.
В Сызранском районе Lada Granta съехала в кювет и наехала на деревья
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самаре прошел областной фестиваль комплекса ГТО среди инвалидов и лиц с ОВЗ

185
50 участников из разных городов и районов Самарской области проверили свои силы в испытаниях комплекса, определили сильнейшего в многоборье и поборолись в эстафете на полосе препятствий.

В Самаре в спорткомплексе «Маяк» прошел областной фестиваль комплекса ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

50 участников из разных городов и районов Самарской области проверили свои силы в испытаниях комплекса, определили сильнейшего в многоборье и поборолись в эстафете на полосе препятствий.

Среди участников фестиваля - спортсмены сборной России по спорту глухих, вернувшиеся вчера с XXV Сурдлимпийских игр - велогонщики Александра Евдокимова и Егор Гаврилов, серебряный призер Сурдлимпиады

На церемонии открытия участников приветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Личное первенство по многоборью ГТО

18-29 лет
Полина Строенко - золото
Евгения Тихомирова - серебро
Эльвира Муртазина - бронза
Артем Полохов - золото
Николай Шашкин - серебро
Александр Веденеев - бронза

30-39 лет
Мила Слепышева - золото
Светлана Дыкина - серебро
Олеся Веденеева - бронза
Алексей Водолазов - золото
Владислав Кузьмичев - серебро
Максим Вязовкин - бронза

40-49 лет
Виктория Ширявскова - золото
Екатерина Федосина - серебро
Марина Воробьева - бронза
Сергей Тюнин - золото
Юрий Егоров - серебро
Антон Юрасов - бронза

50-59 лет
Юлия Макарова - золото
Юлия Михайлина - серебро
Сергей Куклев - золото
Геннадий Желтяков - серебро
Михаил Максимов - бронза

Полоса препятствий

Мила Слепышева - золото
Евгения Тихомирова - серебро
Полина Строенко - бронза
Максим Вязовкин - золото
Артем Полохов - серебро
Алексей Водолазов - бронза

Участники награждены дипломами, медалями и ценными призами министерства спорта Самарской области. 

 

Фото:  Maxim Kalinkin/ минспорта СО

Теги: Самара

