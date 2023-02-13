Я нашел ошибку
Главные новости:
К участию приглашаются профессиональные спортсмены и любители от 9 до 70 лет.
В Самаре пройдут 82-е лыжные гонки на призы газеты «Волжская коммуна»
По ее словам, правительство уделяет особое внимание вопросам развития здравоохранения.
Голикова: показатель ожидаемой продолжительности жизни в России увеличился до 72,6 года
65 тысяч жителей региона к концу года будут обеспечены чистой питьевой водой.
В Самарской области введут в строй новые очистные сооружения
Об этом он заявил на круглом столе в пресс-центре «Парламентской газеты».
Студент РГГУ не стыдится того, что диплом за него написала нейросеть
2023 год объявлен Годом педагога и наставника, поэтому тема новой экспозиции сегодня очень актуальна.
В СОУНБ открывается выставка, посвященная классикам российской педагогики
Сегодня в администрации Самарского района Самары состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы пожарной безопасности.
Сотрудники МЧС СО приняли участие в совещании по вопросам пожарной безопасности
Ремонт 17 объектов, замена 572 км инженерных сетей, снижение аварийности.
Дмитрий Азаров утвердил программу модернизации инфраструктуры ЖКХ Самарской области
Об этом заявил французский легкоатлет, чемпион и серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы, член МОК Ги Дрю.
В МОКе заявили об отсутствии причин для недопуска россиян к Олимпиаде
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.79
-0.1
EUR 78.05
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре пройдут 82-е лыжные гонки на призы газеты «Волжская коммуна»

13 февраля 2023 20:41
33
К участию приглашаются профессиональные спортсмены и любители от 9 до 70 лет.

В Самаре пройдут 82-е лыжные гонки на призы газеты «Волжская коммуна»!

К участию приглашаются профессиональные спортсмены и любители от 9 до 70 лет.

Положение о соревнованиях и форма заявки здесь.

Мероприятие состоится 18-19 февраля на базе Спортивной школы «Чайка», Верхняя поляна (по геолокации – Красноглинское шоссе, 116)

Традиционно в соревнованиях участвует 600-700 лыжников со всего Поволжья.

Первый старт соревнований на призы одной из старейших газет в России (в марте «Волжской коммуне» исполнится 116 лет) состоялся 2 марта 1941 года. И в годы Великой Отечественной войны, и после распада СССР – всегда находилось время для спортивного праздника.

Партнеры соревнований –ОАО «Самарский хлебозавод №5», Кондитерская фабрика «МИР», сообщает sovainfo.ru.

 

Фото:  sovainfo.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
65 тысяч жителей региона к концу года будут обеспечены чистой питьевой водой.
13 февраля 2023  19:36
В Самарской области введут в строй новые очистные сооружения
109
В Самаре могут скорректировать нескольких популярных автобусных маршрутов
13 февраля 2023  12:07
В Самаре могут скорректировать нескольких популярных автобусных маршрутов
257
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
11 февраля 2023  12:15
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
742
Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появится в продаже.
10 февраля 2023  20:46
Дмитрий Азаров и Максим Соколов запустили предсерийное производство Lada Vesta NG в Тольятти
908
В Самаре почтили память сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
10 февраля 2023  13:27
В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
1152
Весь список