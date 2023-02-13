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В Самаре пройдут 82-е лыжные гонки на призы газеты «Волжская коммуна»!

К участию приглашаются профессиональные спортсмены и любители от 9 до 70 лет.



Положение о соревнованиях и форма заявки здесь.



Мероприятие состоится 18-19 февраля на базе Спортивной школы «Чайка», Верхняя поляна (по геолокации – Красноглинское шоссе, 116)



Традиционно в соревнованиях участвует 600-700 лыжников со всего Поволжья.

Первый старт соревнований на призы одной из старейших газет в России (в марте «Волжской коммуне» исполнится 116 лет) состоялся 2 марта 1941 года. И в годы Великой Отечественной войны, и после распада СССР – всегда находилось время для спортивного праздника.



Партнеры соревнований –ОАО «Самарский хлебозавод №5», Кондитерская фабрика «МИР», сообщает sovainfo.ru.

Фото: sovainfo.ru