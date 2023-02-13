В Самаре пройдут 82-е лыжные гонки на призы газеты «Волжская коммуна»!
К участию приглашаются профессиональные спортсмены и любители от 9 до 70 лет.
Положение о соревнованиях и форма заявки здесь.
Мероприятие состоится 18-19 февраля на базе Спортивной школы «Чайка», Верхняя поляна (по геолокации – Красноглинское шоссе, 116)
Традиционно в соревнованиях участвует 600-700 лыжников со всего Поволжья.
Первый старт соревнований на призы одной из старейших газет в России (в марте «Волжской коммуне» исполнится 116 лет) состоялся 2 марта 1941 года. И в годы Великой Отечественной войны, и после распада СССР – всегда находилось время для спортивного праздника.
Партнеры соревнований –ОАО «Самарский хлебозавод №5», Кондитерская фабрика «МИР», сообщает sovainfo.ru.
Фото: sovainfo.ru