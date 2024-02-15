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На этой неделе в Самаре проходит региональный этап школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет".



В соревнованиях девушек приняли участие ГБОУ СОШ №10 (Отрадный), ГБОУ СОШ №4 (Безенчук), МБУ Школа №74 (Тольятти), СОШ №2 им.Маскина (Клявлино), ГБОУ СОШ (Алексеевка), ГБОУ СОШ №33 (Сызрань), Школа №28 (Самара), ГБОУ Лицей (Хрящевка).



По результатам игр финала восьми в пятницу, 16 февраля в МТЛ Арене в матче за третье место сыграют СОШ №2 им.Маскина (Клявлино) и Алексеевская СОШ, в финале - СОШ №10 (Отрадный) и Лицей Хрящевки.



В соревнованиях юношей в финал восьми вышли ГБОУ СОШ № 7 ОЦ (Новокуйбышевск), МБУ Школа № 16 (Тольятти), СОШ ОЦ им.Е.М.Зеленова (Новосемейкино), Гимназия №1 (Самара), Гимназия (Сызрань), СОШ №2 им.Г.А.Смолякова (Большая Черниговка), СОШ №1 (Стройкерамика), ГБОУ Лицей (Хрящевка).



В пятницу за третье место сразятся Гимназия №1 (Самара) и Гимназия (Сызрань), а за первое - СОШ №7 (Новокуйбышевск) и Лицей (Хрящевка).





Фото: минспорта СО