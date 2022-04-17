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В Самаре проходит легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики, который собрал тысячи поклонников бега со всей губернии и гостей региона.



"Космический полумарафон" - это прекрасная возможность попробовать себя в беге, поставить личный рекорд или отдохнуть всей семьёй, прививая детям любовь к спорту собственным примером.



Мероприятие, которое неофициально открывает новый беговой сезон проходит в шестой раз. В соревнованиях принимают участие более 2000 поклонников здорового образа жизни из 117 городов и населенных пунктов России.



Организаторы мероприятия подготовили для участников дистанции для всех возрастных категорий: детский забег на 600 м (дети от 1 года до 10 лет включительно); корпоративный забег 5х3 км (команда из 5-и человек; с 11 лет); 3 км (возраст участников с 11 лет); 10 км (возраст участников с 14 лет); 21,1 км (возраст участников с 16 лет); северная ходьба 3 км (возраст участников с 11 лет); северная ходьба 10 км (возраст участников с 16 лет) и фан-забег "Самарская миля" на 1586 метров.



Второй год подряд в забеге принимает участие министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский, который вышел на старт вместе с супругой.

"Такие массовые мероприятия очень нужны - они сплачивают людей, приобщают к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. В массовых забегах главное не победа, а участие. Отрадно, что на сегодняшний спортивный праздник пришли целыми семьями. Это очень здорово! Поздравляю всех с началом бегового сезона", - сказал Сергей Вячеславович.

Фото: минспорта СО