В Самаре проходит Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту

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В субботу, 23 сентября, на площади Славы прошло торжественное открытие Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту, посвященного памяти заслуженного тренера России Э.А.Эскандерова.

В мероприятии приняла участие Глава Самары Елена Лапушкина. На церемонии открытия были вручены благодарности Министра спорта РФ, а также зачетные классификационные книжки о присвоении спортивных разрядов по парашютному спорту.

Соревнования по парашютному спорту проходят с 23 по 28 сентября на аэродроме «Кряж». В них участвуют более 80 спортсменов из Воздушно-космических сил; Воздушно-десантных войск; Западного военного округа; Южного военного округа; Центрального военного округа; Восточного военного округа; Центрального спортивного клуба Армии; филиала ЦСКА/Самара; ДОСААФ России.

В ходе соревнований будут разыграны 44 комплекта наград и 8 кубков в упражнениях:

- индивидуальные и групповые прыжки на точность приземления;

- индивидуальные акробатические прыжки;

- групповые акробатические прыжки;

- первенство в командном зачёте.