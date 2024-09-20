В Самаре проходит III Межрегиональный детско-юношеский футбольный Фестиваль

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С 20 по 22 сентября 2024 года в г. Самара проходит III Межрегиональный детско-юношеский футбольный Фестиваль КУБОК САМАРЫ (ранее SAMARA CUP), приуроченный к Международному дню мира.

Фестиваль проводится при поддержке Российского Футбольного Союза и Федерации футбола Самарской области.

Самарское областное отделение Союза журналистов России является информационным партнером мероприятия на протяжении многих лет.

В Фестивале принимает участие 30 команд в возрастных категориях от 7 до 9 лет. Количество участников 440 человек. На тренировочной площадке «Восход», которая расположена на территории Самара-Арены пройдет 64 матча.

Мероприятие проходит по адресу ул. Демократическая 57Б стадион «Самара Арена» (тренировочная площадка «Восход») согласно следующему расписанию: