В Самаре проходит III Межрегиональный детско-юношеский футбольный Фестиваль

С 20 по 22 сентября 2024 года в г. Самара проходит III Межрегиональный детско-юношеский футбольный Фестиваль КУБОК САМАРЫ (ранее SAMARA CUP), приуроченный к Международному дню мира.
Фестиваль проводится при поддержке Российского Футбольного Союза и Федерации футбола Самарской области.
Самарское областное отделение Союза журналистов России является информационным партнером мероприятия на протяжении многих лет.
В Фестивале принимает участие 30 команд в возрастных категориях от 7 до 9 лет. Количество участников 440 человек. На тренировочной площадке «Восход», которая расположена на территории Самара-Арены пройдет 64 матча.
Мероприятие проходит по адресу ул. Демократическая 57Б стадион «Самара Арена» (тренировочная площадка «Восход») согласно следующему расписанию:
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20.09
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21.09
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22.09
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Время начала проведения Фестиваля на футбольных полях
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9:00
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9:00
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9:00
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Время окончания проведения Фестиваля на футбольных полях
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18:30
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18:30
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18:30