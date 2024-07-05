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Посетить Всероссийский фестиваль «Семья России» в Самаре сможет каждый желающий
В Самаре на набережной Волги состоялись матчи первенства России по пляжному теннису
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В Самаре на набережной Волги состоялись матчи первенства России по пляжному теннису

5 июля 2024 15:44
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В эти же дни на самарской набережной были разыграны всероссийские соревнования «Самарская ладья».

В Самаре на набережной Волги состоялись матчи первенства России по пляжному теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет и всероссийских соревнований «Самарская ладья» среди юношей и девушек до 13 лет.

Соревнования прошли в парном разряде отдельно среди мальчиков и девочек и в смешанном парном разряде. В них приняли участие свыше 100 юных теннисистов из Самары и Тольятти, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Саратовской и Ярославской области.

Среди юниоров золото первенства России завоевали Никита Осокин / Лев Филаткин (Санкт-Петербург/Москва), серебро взяли тольяттинцы Илья Кукушин / Арсений Тарасов. Бронзу выиграла пара Кирилл Кукушин / Михаил Макаров (Тольятти/Санкт-Петербург).

У юниорок победу праздновала пара из Рыбинска Диана Израйлева / Анастасия Степанюк. В финале им противостояла самарская двойка Алина Зайцева / Софья Тарасова. Матч за 3-е место выиграли еще две представительницы Самары Олеся Бородина / Ангелина Колчина.

В смешанном парном разряде в финале Анастасия Степанюк и Лев Филаткин (Рыбинск/Москва) оказались сильнее пары из Санкт-Петербурга Юлиана Андреева / Никита Осокин. В матче за бронзу победила пара София Родина / Тимур Шулятьев из Тольятти.

- Все финалисты первенства России прошли отбор в состав национальной команды для участия в первенстве мира по пляжному теннису, которое состоится в сентябре в Италии. В этом виде спорта на российских спортсменов не были наложены санкции, и они имеют возможность соревноваться на международном уровне, - рассказал руководитель направления «пляжный теннис» Федерации тенниса Самарской области Александр Герасимов.

В эти же дни на самарской набережной были разыграны всероссийские соревнования «Самарская ладья» среди участников до 13 лет. В число призеров соревнований вошли представители Самарской области: Федор Кириленко, Тимофей Крылов, Даниил Голинских, Станислав Колесников, Дмитрий Нургалеев, Александра Зайнутдинова, Дарья Сукочева, Арина Бакланова (все – Тольятти), Ксения Котова (Самара).

В Самарской области в силу географических особенностей активно развиваются пляжные виды спорта. В Самаре, Тольятти, Богатовском районе и других муниципалитетах создается инфраструктура для занятий спортом на пляже. Проведение массовых соревнований по пляжному теннису способствует вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», принятого по решению Президента страны Владимира Путина.

По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в нашем регионе в рамках реализации развития массового спорта разработан проект программы «Мастер спорта», направленный на повышение мотивации юных спортсменов к занятиям физической культурой и спортом. В рамках данной программы предусмотрена поддержка спортсменов за присвоение спортивных разрядов и званий, обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой спортивных сборных команд региона.

 

Фото: Федерация тенниса Самарской области и Минспорт Самарской области

Теги: Мероприятия Самара

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