В России стартовала рекламная кампания в поддержку спортивного образа жизни

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В России в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» стартовала рекламная кампания «Мне норм».

Основная задача кампании «Мне норм» — показать, что спорт дает новый заряд энергии для более активной жизни. Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Чем чаще люди занимаются спортом, тем они более счастливы. Благодаря занятиям спортом появляются силы и положительная энергия на работу, учебу, хобби, встречи с друзьями. Спорт становится нормой жизни!

«Наша совместная задача – привлечь к занятиям физической культурой и спортом как можно больше россиян – школьников и студентов, работающих граждан, людей пожилого возраста, а также тех, кто в силу жизненных обстоятельств имеет ограниченные возможности здоровья. Для этого по всей стране создаются необходимые условия – открываются новые спортивные объекты, проводятся различные массовые спортивные мероприятия, развивается корпоративный спорт на предприятиях. Рекламная кампания «Мне норм» напомнит людям о важности активного образа жизни, станет знаком для наших граждан, чтобы пойти заниматься в спортзал, на спортивную площадку или фитнес-клуб, а зимой — на каток или лыжную трассу. Призываю всех придерживаться принципа о том, что спорт – норма нашей жизни и заниматься физической активностью с пользой для здоровья», – отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Видеоролики и радиоролики можно увидеть и услышать на федеральных телеканалах, радиостанциях и в сети Интернет вплоть до 31 августа.

«Малоподвижный образ жизни, бытовые заботы, долгие перемещения по городу на личном или общественном транспорте, загруженный и зачастую однообразный график учебы или работы отнимают много сил и не оставляют свободного времени на то, что действительно важно. Физическая усталость и эмоциональная истощенность заставляют людей отказываться от занятий, которые приносят им радость, и это не норма. С помощью рекламной кампании мы хотим показать доступный и эффективный способ, как оставаться бодрым и активным, несмотря ни на что, и где можно черпать дополнительную энергию для более яркой, насыщенной и счастливой жизни. Один из инсайтов заключается в том, что для занятий спортом не обязательно искать специальное время в своем плотном графике», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Также в рамках коммуникационного сопровождения федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» россияне смогут узнать подробности о реализации комплекса ГТО и познакомиться с новыми спортивными объектами, которые появились в регионах благодаря федпроекту. Рекламу с участием маскотов ГТО можно встретить в интернете, а объекты инфраструктуры будут представлены в коммуникационной кампании «Что стоит за этим знаком».

С момента реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» открыто 368 спортивных объектов, более 1500 спортивных площадок ГТО. К движению ГТО присоединились 17,9 млн человек, приступили к выполнению нормативов более 10,8 млн человек, выполнили нормативы на знаки отличия 6,2 млн человек. Спортом занимаются 49,4% жителей России.