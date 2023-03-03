В России активно развивается новый вид спорта - фиджитал

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Гибридный спорт зародился непосредственно в России.

В 2024 году в Казани состоятся первые киберспортивные "Игры будущего". Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.



Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко накануне дал старт фиджитал турниру в Башкортостане на площадке нового футбольного манежа.

«Фиджитал – это новый вид спорта на стыке образования, спорта и цифровизации. В феврале 2024 года наша страна проведет первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего». В его программе будет 16 технологичных дисциплин, одна из них – фиджитал футбол. Сегодня мы даем старт турниру в Уфе. И я призываю спортсменов других регионов совершенствовать свои навыки, чтобы принять участие в Играх будущего», - отметил вице-премьер.

На новом манеже около 700 юных футболистов республики установили новый рекорд страны по чеканке (набиванию) мяча. Для фиксации массового достижения пригласили редакцию Книги рекордов России.

Дмитрий Чернышенко также пообщался с чемпионом России по киберспорту Робертом Фахретдиновым (никнейм: ufenok77). Речь шла о развитии интерактивных спортивных дисциплин в стране.



