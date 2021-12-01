В регионе стартовал онлайн-марафон «Спорт против COVID-19»

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Онлайн-марафон «Спорт против COVID-19» проводится в период с 29 ноября по 20 декабря 2021 года и включает в себя:

Первый этап. Онлайн-викторина;

Второй этап. Конкурс фотографий «Спорт объединяет»;

Третий этап. Конкурс-челлендж по видеороликам.

К участию в онлайн-марафоне допускаются жители Самарской области, разделяющие идеи здорового образа жизни, независимо от пола и возраста. Марафон проводится при помощи автоматизированной технологии «чат-бот» в социальный сети «ВКонтакте».

Первый этап. Онлайн-викторина:

- в «чате онлайн-марафона» необходимо ответить на 10 вопросов;

- для ответа на вопрос викторины участнику необходимо выбрать один из трех вариантов ответов;

- правильный ответ может быть только один;

- фактом выбранного ответа считается нажатие на один из предложенных вариантов ответа;

- участник может пройти викторину только один раз.

Результат каждого участника определяется по количеству правильных ответов на вопросы викторины. За один правильный ответ участнику начисляется 1 балл. Максимум можно получить 10 баллов, ответив на 10 вопросов, минимум – 0 баллов.

Второй этап. Конкурс фотографий «Спорт объединяет»:

- участнику необходимо сделать фотографию спортивной направленности (на спортивной площадке, во время тренировочного процесса и т.п.);

- фотографии размещаются в том же «чате онлайн-марафона», после прохождения первого этапа (онлайн-викторины);

- каждая работа должна сопровождаться подписью с указанием места съемки, фамилии, имени и места проживания участника. Приветствуется креативность и творческий подход.

Технические требования: фотография размером не менее 2000 пикселей по широкой стороне. Работы принимаются до 20 декабря 2021 года включительно. Фотографии не должны содержать информации, унижающей и порочащей достоинство человека, провокационных, экстремистских и иных моделей поведения, противоречащих общепринятым нормам морали и этики, не должны нарушать авторские права других лиц. Максимум за это задание возможно получить 10 баллов. Минимум – 0 баллов.

Третий этап. Конкурс-челлендж:

- по желанию участника в любой из одной социальной сети — «ВКонтакте» и/или «Инстаграм» и/или «Тик-Ток» необходимо опубликовать видеоролик с выполнением Видео-челленджа (повторить комплекс физических упражнений);

- опубликованное видео необходимо отметить хештегами #fitchallendge #СпортКоманда63 #СпортПротивКовид;

- аккаунты участников должны быть открыты на время проведения конкурса;

- ссылку на публикацию отправить в тот же «чат онлайн-марафона».

Видео принимаются до 20 декабря 2021 года включительно. Максимум за третий этап можно получить 10 баллов. Минимум – 0 баллов.

Подведение итогов:

- индивидуальные результаты прохождения викторины участником, фиксируются специальной программой. На основании индивидуальных результатов прохождения викторины формируется список участников с индивидуальным количеством баллов до 23 декабря;

- итоги второго этапа марафона — конкурса фотографий «Спорт объединяет» и третьего этапа — конкурса-челленджа подводятся конкурсной комиссией до 23 декабря;

- участники марафона, принявшие участие во всех трех этапах марафона, занявшие по итогам выставления оценок конкурсной комиссией 1 – 3 места, награждаются дипломами и ценными призами.

Положение онлайн-марафона