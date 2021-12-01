В регионе стартовал онлайн-марафон «Спорт против COVID-19»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Есть возможность оплатить коммунальные платежи с выгодой для семейного бюджета, приняв участие в акции «В Новый год – без долгов!»
Квитанции за тепло за ноябрь уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»
Пришли с просьбами, а уходили – с надеждой.
В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
Срок исполнения поручения - 1 мая 2022 года.
Путин поручил правительству ввести персональную ответственность за темпы перехода на российский софт
Норвегия готова принимать российских туристов после дополнительных тестов и карантина.
Российские туристы снова могут приезжать в Норвегию
На совместном заседании обсудили меры по борьбе с коронавирусом в Самарской области.
Дмитрий Азаров провел совместное заседание Совета почетных граждан и ветеранов и Совета ветеранских организаций
Предприниматель привез в Самару на продажу 4,5 тысяч пижамных комплектов с героями известным мультфильмов
Для повышения уровня узнаваемости национальных проектов ранее был утвержден единый стандарт визуального стиля.
Новые информационные щиты появились на самарских дорогах, отремонтированных по нацпроекту
Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к особой осторожности на дорогах в условиях непогоды.
ГИБДД СО: в ближайшее время на территории региона прогнозируется снег с дождем
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.97
-0.92
EUR 83.84
-0.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области проходит областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В регионе стартовал онлайн-марафон «Спорт против COVID-19»

1 декабря 2021 14:25
180
К участию в онлайн-марафоне допускаются жители Самарской области, разделяющие идеи здорового образа жизни, независимо от пола и возраста.

Онлайн-марафон «Спорт против COVID-19» проводится в период с 29 ноября по 20 декабря 2021 года и включает в себя:

Первый этап. Онлайн-викторина;

Второй этап. Конкурс фотографий «Спорт объединяет»;

Третий этап. Конкурс-челлендж по видеороликам.

К участию в онлайн-марафоне допускаются жители Самарской области, разделяющие идеи здорового образа жизни, независимо от пола и возраста. Марафон проводится при помощи автоматизированной технологии «чат-бот» в социальный сети «ВКонтакте».

Первый этап. Онлайн-викторина:

- в «чате онлайн-марафона» необходимо ответить на 10 вопросов;

- для ответа на вопрос викторины участнику необходимо выбрать один из трех вариантов ответов;

- правильный ответ может быть только один;

- фактом выбранного ответа считается нажатие на один из предложенных вариантов ответа;

- участник может пройти викторину только один раз.

Результат каждого участника определяется по количеству правильных ответов на вопросы викторины. За один правильный ответ участнику начисляется 1 балл. Максимум можно получить 10 баллов, ответив на 10 вопросов, минимум – 0 баллов.

Второй этап. Конкурс фотографий «Спорт объединяет»:

- участнику необходимо сделать фотографию спортивной направленности (на спортивной площадке, во время тренировочного процесса и т.п.);

- фотографии размещаются в том же «чате онлайн-марафона», после прохождения первого этапа (онлайн-викторины);

- каждая работа должна сопровождаться подписью с указанием места съемки, фамилии, имени и места проживания участника. Приветствуется креативность и творческий подход.

Технические требования: фотография размером не менее 2000 пикселей по широкой стороне. Работы принимаются до 20 декабря 2021 года включительно. Фотографии не должны содержать информации, унижающей и порочащей достоинство человека, провокационных, экстремистских и иных моделей поведения, противоречащих общепринятым нормам морали и этики, не должны нарушать авторские права других лиц. Максимум за это задание возможно получить 10 баллов. Минимум – 0 баллов.

Третий этап. Конкурс-челлендж:

- по желанию участника в любой из одной социальной сети — «ВКонтакте» и/или «Инстаграм» и/или «Тик-Ток» необходимо опубликовать видеоролик с выполнением Видео-челленджа (повторить комплекс физических упражнений);

- опубликованное видео необходимо отметить хештегами #fitchallendge #СпортКоманда63 #СпортПротивКовид;

- аккаунты участников должны быть открыты на время проведения конкурса;

- ссылку на публикацию отправить в тот же «чат онлайн-марафона».

Видео принимаются до 20 декабря 2021 года включительно. Максимум за третий этап можно получить 10 баллов. Минимум – 0 баллов.

Подведение итогов: 

- индивидуальные результаты прохождения викторины участником, фиксируются специальной программой. На основании индивидуальных результатов прохождения викторины формируется список участников с индивидуальным количеством баллов до 23 декабря;

- итоги второго этапа марафона — конкурса фотографий «Спорт объединяет» и третьего этапа — конкурса-челленджа подводятся конкурсной комиссией до 23 декабря;

- участники марафона, принявшие участие во всех трех этапах марафона, занявшие по итогам выставления оценок конкурсной комиссией 1 – 3 места, награждаются дипломами и ценными призами.

Положение онлайн-марафона

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 904 жителя Самарской области заболел коронавирусом
1 декабря 2021  13:34
Еще 904 жителя Самарской области заболели коронавирусом
362
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
1 декабря 2021  10:13
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
365
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
1 декабря 2021  09:46
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
292
Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета. 
30 ноября 2021  21:51
«Настоящая командная работа»: Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы РФ и сенаторами
532
«Принятые поправки отражают мнение людей».
30 ноября 2021  16:25
Дмитрий Азаров: «Бюджет принят, впереди большая работа»
591
Весь список