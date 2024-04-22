В Португалии проходит открытый чемпионат Европы по плаванию среди паралимпийцев

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В Португалии в городе Фуншал на острове Мадейра с 21 по 27 апреля проходит открытый чемпионат Европы по плаванию среди паралимпийцев. В нем принимают участие 435 атлетов из разных стран мира, в том числе спортсмены из России и Белоруссии, выступающие в нейтральном статусе. Соревнования являются в том числе квалификационными для участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.



В первый соревновательный день российский спортсмен Кирилл Пульвер, представляющий Самарскую область, завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин с поражением опорно-двигательного аппарата в классе S5 с результатом 33,85 секунды.