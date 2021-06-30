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В парке Победы в Самаре состоялся большой урок гимнастики цигун «Здоровое долголетие»

30 июня 2021 21:11
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На уроке потренировались более 200 жителей Самарской области.

В парке Победы в Самаре состоялся большой урок гимнастики цигун «Здоровое долголетие». На мероприятии собрались жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Порядка 200 участников размялись на мастер-классах по китайской суставной гимнастике от мастеров ушу. А после этого занимающиеся выстроились в колонны на центральной площади парка и синхронно исполнили комплекс дыхательных упражнений.

«К этому выступлению участники из разных городов готовились заранее, чтобы достичь синхронности, - отмечает президент Самарской федерации ушу Александр Лазарев, – Подобные оздоровительные мероприятия в Китае проводятся довольно часто, а на самарской земле в таком формате – впервые. Гимнастика цигун подходит людям с любым уровнем физподготовки и позволяет тренироваться с удовольствием, без насилия над собой. Именно поэтому она все больше становится популярной во всем мире».

В рамках большого урока прошли веселые старты «Полоса здоровья». Уастники проверяли свои физические способности и эрудицию по теме активного долголетия. Они также освоили упражнения для укрепления тела, снятия стресса, развития ловкости и чувства баланса, а еще получили ценные знания о здоровом образе жизни. Юные спортсмены сборной Самарской федерации ушу познакомили участников урока со спортивным ушу.

Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта Самарской федерации ушу «Здоровье пожилых: перезагрузка». В рамках этого проекта более 200 жителей Самарской области предпенсионного и пенсионного возраста 10 месяцев занимались оздоровительным ушу в залах, парках и онлайн.

 

Фото:   скриншот видео

Теги: парк Победы урок гимнастики цигун

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