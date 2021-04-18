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В Новосибирске состоялось первенство по волейболу ОАО «РЖД» «Локоволей-2020»

18 апреля 2021 15:08
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В игре за 3 место команда Новокуйбышевска победила Уфу, став бронзовым призером.

В Новосибирске состоялось первенство по волейболу ОАО «РЖД» «Локоволей-2020». В турнире принимали участие 12 команд, составленные из игроков 2004-2005 годов рождения, представляющие федеральные округа России.

В соревнованиях выступала команда спортивной школы олимпийского резерва г.о. Новокуйбышевск. На групповом этапе новокуйбышевцы выиграли все 7 матчей, но в 1\2 финала уступили соперникам из Нижнего Новгорода. В игре за 3 место команда Новокуйбышевска победила Уфу, став бронзовым призером.

Лучшим нападающим турнира был признан Даниил Новинкин (Новокуйбышевск), передает пресс-служба минспорта СО.   

 

Фото:    пресс-служба минспорта СО

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