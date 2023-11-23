В Нефтегорске состоялся областной турнир по волейболу на «Кубок полиции»

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В Нефтегорске в физкультурно-спортивном комплексе «Факел» состоялся традиционный турнир по волейболу на «Кубок полиции». Впервые подобные соревнования, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел, были организованы в 2001 году в ОВД Богатовского района. Затем «Кубок полиции» не раз менял свою прописку, и с 2013 года главной площадкой волейбольного турнира становится Нефтегорск. В этот раз в борьбе за трофей волейбольных состязаний приняли участие семь команд, представляющих органы и подразделения внутренних дел Нефтегорска, Самары, г.о. Кинель, Большой Глушицы, Похвистнево.

По итогам упорной борьбы, команда «ОРЧ ГЗ» стала победителем турнира. Второе место заняла команда «УГИБДД», а третье у волейбольной команды из Большой Глушицы.

В торжественной церемонии награждения победителей соревнований приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев и начальник МО МВД России «Нефтегорский» полковник полиции Сергей Чагаев.

Генерал-майор полиции Александр Афанасьев поблагодарил сотрудников за яркий спортивный день, отметив, что волейбол является одной из самых популярных командных игр и дает каждому игроку возможности для проявления и воспитания выносливости, взаимопомощи, волевых качеств, которые так же важны и в повседневной работе полицейского. Полковник полиции Сергей Чагаев так же выразил слова благодарности спортсменам, которые продолжают славные волейбольные традиции и вписывают свои имена в в спортивную историю сотрудников полиции Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

фото: ГУ МВД СО