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В Москве завершился мужской турнир по современному пятиборью

22 августа 2022 18:17
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Самарцы завоевали две медали.

В Москве завершился мужской турнир по современному пятиборью на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Победителем соревнований стал 19-летний самарец Кирилл Мануйло, набравший - 1509 баллов.
На втором месте еще один представитель 63-региона, участник Олимпийских игр в Токио Александр Лифанов (1507). Замкнул тройку призеров Егор Громадский из Московской области (1492).

В состязаниях принимали участие 36 спортсменов. Соревнования прошли на площадках Центра современного пятиборья «Северный» (плавание и фехтование) и Московской академии современного пятиборья (верховая езда и лазер-ран).

Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших является главным спортивным событием года в нашей стране. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

 

Фото:   минспорта СО

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