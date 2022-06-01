В Москве прошел первый международный турнир Борцовской лиги Поддубного

126

Участниками соревнований стали более 600 спортсменов различных возрастов из России, Беларуси, Киргизии, Монголии, Казахстана, Армении, Молдавии, Индии, Ирана, Узбекистана, Кубы, Аргентины и других стран. Среди них - победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Борцовская лига объединила сразу несколько видов единоборств - это вольная, греко-римская и женская борьба, а также участие принимали представители грэпплинга и панкратиона.



Борцовская лига Поддубного - новое явление в мире спортивной борьбы. О ее создании было объявлено только в марте, а уже через два месяца прошел первый масштабный старт. Представители Самарской области завоевали шесть медалей.



Белкин Павел (греко-римская борьба, 55 кг) - золото;

Мамедбеков Расул (грэпплинг ги, 77 кг) - золото;

Гуданатов Абу (грэпплинг ги, 92 кг) - серебро;

Кадиев Курбан (грэпплинг, 77 кг) - серебро;

Исупов Умар (грэпплинг ги, 84 кг) - бронза;

Терегулов Рамис (панкратион, 100+) - бронза.

Фото: минспорта СО