В Москве на выставке «Россия» завершились отраслевые недели министерства спорта Самарской области.

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За три недели стенд Самарской губернии в павильоне №75 посетили около 100 спортсменов, тренеров, представителей спортивных федераций и профессиональных клубов. Они рассказали о своих спортивных достижениях, интересных проектах, провели десятки квизов и викторин, приняли участие в автограф-сессиях, разыграли тысячи подарков.



Заключительный день прошел вместе с областной федерацией баскетбола и БК «Самара». В программе дня приняли участие заслуженный тренер России Борис Соколовский, заслуженный мастер спорта России Ольга Артешина, молодежная команда «Самары» во главе с Александром Полинкевичем. Гости выставки разыграли медали в турнире по прыжкам в высоту «Движение вверх» и кибербаскетболе.