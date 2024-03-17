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В МОК назвали ожидаемое число россиян на Олимпийских играх-2024

17 марта 2024 15:06
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В МОК назвали ожидаемое число россиян на Олимпийских играх-2024

На Олимпийских играх в Париже в 2024 году смогут выступить около 40 российских спортсменов, но точного числа пока нет. Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, его слова приводит Reuters.

«Вопрос в том, сколько их (россиян. — Ред.) там будет, потому что они не могут участвовать в командных видах спорта, так как не могут выступать, представляя Россию. Я могу быть неправ, но я встречал такие данные, что их может быть всего 40», — сказал Коутс.

Он также понимает, что некоторые спортсмены сами откажутся участвовать, если не смогут выступать под российским флагом. Кроме того, на игры не пустят и тех, кто активно поддерживает специальную военную операцию РФ по защите Донбасса или входит в ряды армий России или Белоруссии.

Коутс напомнил, что россияне на Олимпиаде в Париже смогут соревноваться только под нейтральным флагом без любой другой символики страны и ее гимна. Государственная символика под запретом и у персонала, который помогает атлетам, пишут "Известия".

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