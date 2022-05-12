В Минске прошел первый этап международного турнира по современному пятиборью "Кубок Павла Леднева"

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В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из России и Беларуси. В личном первенстве среди мужчин победу одержал представитель Самарской области Александр Лифанов.



В финале самарец, выиграв в фехтовании 26 боев и набрав, 255 очков, захватил лидерство. Затем допустив единственную ошибку в верховой езде, позволил ближайшим соперникам выйти вперед. Лидер сборной Беларуси Илья Полозков, в плавании смог увеличить отрыв от Александра до семи секунд. Борьба за золото между лидерами российской и белорусской команд длилась до самого финиша лазер-рана. В концовке быстрее оказался Александр Лифанов, который не только сократил свое отставание, но и завершил борьбу на 4 секунды раньше Полозкова. Бронза и у россиянина Петра Борщева.



Всего в рамках Кубка Павла Леднева планируется провести четыре турнира. Первый и третий этапы пройдут в Беларуси, а второй этап и Финал – в России.

Фото: минспорт СО