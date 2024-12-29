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В Лесопарке имени 60-летия Советской власти прошли соревнования по лыжным гонкам

29 декабря 2024 17:16
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Победители и призеры в каждой возрастной группе награждены медалями, грамотами и призами, а также сладкими подарками от Деда Мороза.

В соревнованиях приняли участие порядка 120 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва имени В.В. Ольховского № 11. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждены медалями, грамотами и призами, а также сладкими подарками от Деда Мороза.

«Проведение массовых соревнований по лыжным гонкам способствует привлечению к систематическим занятиям спортом жителей Самары. Отрадно видеть, что самарская молодежь интересуется спортом и активно вовлекается в городские спортивные мероприятия, - сказал Глава Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). – Примечательно, что сегодня соревнования проходят в Лесопарке имени 60-летия Советской власти – одном из любимых мест для прогулок, отдыха и занятий спортом среди горожан. В настоящее время Администрацией города совместно с инициативной группой жителей разрабатывается проект благоустройства парка. Это пространство должно стать уютным местом для отдыха жителей с развитой природной составляющей».

Напомним, такое решение принято в ноябре 2024 года на встрече Ивана Носкова с активными жителями, которые выступают за сохранение и благоустройство Лесопарка.

 

Фото:  Администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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