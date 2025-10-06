Я нашел ошибку
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В "Крыльях Советов" сохраняется полное доверие к тренеру Магомеду Адиеву

6 октября 2025 11:55
В "Крыльях Советов" сохраняется полное доверие к тренеру Магомеду Адиеву

«Зелено-бело-синие» поставили на паузу переговоры по продлению контракта с отечественным специалистом. Расставаться с ним не планируют, пишет Самара-МК.

В самарском коллективе сохраняется стопроцентное доверие к главному тренеру Магомеду Адиеву. Сейчас волжане идут на 11-м месте с 12 очками. Однако есть серия из трех поражений. 4 октября уступили «Рубину» в Казани — 0:2.

Соглашение о сотрудничестве с наставником действует до июня следующего года. Переговоры о продлении приостановили по просьбе Адиева. Но он и клуб даже не думают о расставании, сообщает телеграм-канал «Топи за «Крылья».

Губернатор Вячеслав Федорищев высказался о поражении «Крыльев» от «Рубина»
06 октября 2025, 12:44
Губернатор Вячеслав Федорищев высказался о поражении «Крыльев» от «Рубина»
«Крылья Советов» встречались с «Рубином» на «Ак Барс Арене» 4 октября. Спорт
Игроки «Акрона» и «Крыльев» лидируют по пяти показателям после 10 туров РПЛ
29 сентября 2025, 11:45
Игроки «Акрона» и «Крыльев» лидируют по пяти показателям после 10 туров РПЛ
Сейчас тольяттинцы занимают 14-е место с семью очками, самарцы — десятые с 12-ю. Спорт
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
15 сентября 2025, 12:26
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
Новый главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал о своих чувствах перед матчем со своей бывшей командой. Футбол в Самаре
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
