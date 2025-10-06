В "Крыльях Советов" сохраняется полное доверие к тренеру Магомеду Адиеву

129

«Зелено-бело-синие» поставили на паузу переговоры по продлению контракта с отечественным специалистом. Расставаться с ним не планируют, пишет Самара-МК.

В самарском коллективе сохраняется стопроцентное доверие к главному тренеру Магомеду Адиеву. Сейчас волжане идут на 11-м месте с 12 очками. Однако есть серия из трех поражений. 4 октября уступили «Рубину» в Казани — 0:2.

Соглашение о сотрудничестве с наставником действует до июня следующего года. Переговоры о продлении приостановили по просьбе Адиева. Но он и клуб даже не думают о расставании, сообщает телеграм-канал «Топи за «Крылья».