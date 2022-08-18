В Казани прошел чемпионат РФ по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «академическая гребля»

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В Казани на базе Центра гребных видов спорта Республики Татарстан прошел чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «академическая гребля».



По итогу соревнований парагребец спортивной сборной команды Самарской области Алексей Атаманов (ГАУ СО «СШОР №6») выиграл бронзовую медаль в мужской одиночке на дистанции 2000 метров.



Медали турнира разыграли спортсмены из 9 субъектов Российской Федерации: Астраханской, Московской, Липецкой, Ростовской, Новосибирской, Самарской и Псковской областей, Республики Татарстан и города Санкт-Петербурга.

Фото: минспорта СО