В губернии завершены работы по возведению 12 новых спортивных сооружений

В Самарской области завершены работы по возведению 12 новых спортивных сооружений - универсальных спортивных площадок размером 20 на 40 метров.

Площадки оснащены игровым полем с износостойким полимерным покрытием и разметкой для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Установлены футбольные ворота, баскетбольные кольца и сетка для волейбола.

Пять таких площадок построены в Самаре, две - в Новокуйбышевске, одна - в Отрадном. Остальные - в сельских районах области: в селе Гавриловка Алексеевского района, в поселке Нижняя Кондурча Елховского района, в райцентре Исаклы и в селе Новые Ключи Кинель-Черкасского района.

Площадки в Гавриловке, Нижней Кондурче и Исаклах сданы подрядчиком на прошлой неделе, остальные были построены раньше.

Спортивные сооружения возведены по заказу Центра спортивной подготовки Самарской области.

В регионе в этом году возводятся 14 площадок такого размера, на двух объектах работы еще продолжаются. А всего в 2025 году в разных городах и районах Самарской области появится 100 новых спортивных сооружений различного типа.

Работы развернуты в рамках подготовки региона к проведению XIII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Они предусмотрены стратегией социально-экономического развития Самарской области, утвержденной губернатором Вячеславом Федорищевым.

Фото: минспорта СО