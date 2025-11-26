В губернии стартовали матчи «Кожаного мяча» 

В Самаре, Тольятти, Отрадном и других уголках нашей области проходят матчи всероссийских соревнований по футболу среди школьников «Кожаный мяч».

За звание лучших борются мальчишки и девчонки. Сильнейшие команды муниципалитетов в конце учебного года сыграют в региональном финале.

Это не просто игра - это путь к здоровью, силе духа и настоящей дружбе. А еще шанс проявить себя и попасть в число самых ярких талантов Самарской области!

Основная задача турнира - привлечь детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, чтобы они росли сильными и здоровыми.

Смотрите видео с турнира и вдохновляйтесь искренним футболом!

Фото: скриншот видео/минспорта СО