В губернии прошли соревнования по стритболу среди юных динамовцев

На днях, в областной столице состоялось Открытое первенство региональной организации «Динамо» по стритболу среди юных спортсменов Самарской области.
В соревнованиях приняли участие ребята из Самарского кадетского корпуса МВД России, «Поволжского государственного колледжа», и Тольяттинского - «Динамо».
Спортсмены демонстрировали высокий уровень физической подготовки и достойно сражались за звание лучших.
По итогам спортивного мероприятия призовые места распределились следующим образом:
1 место заняла команда ГБПОУ «Поволжского государственного колледжа»;
2 место - команда Тольяттинского - «Динамо»;
3 место - Самарский кадетский корпус МВД России.
Организаторы соревнований подчеркнули, что юные участники демонстрируют впечатляющие результаты и уверенно прокладывают путь в профессиональный спорт под руководством опытных полицейских наставников.
Сотрудники полиции поздравили победителей и вручили им заслуженные награды: кубки, медали, дипломы и ценные подарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО