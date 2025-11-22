Я нашел ошибку
Главные новости:
Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья.
МЧС СО: соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов
Продолжается ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог. Ремонт не повлияет на работу городского наземного электротранспорта.
️ Сегодня в ночь закроют переезд у остановки «Лесная» по улице Ташкентской в Самаре
В Самаре облачно, ночью - до +5°С, днем температура поднимется до +8°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
23 ноября в регионе облачно, местами небольшой дождь, до +9°С
Организаторы соревнований подчеркнули, что юные участники демонстрируют впечатляющие результаты и уверенно прокладывают путь в профессиональный спорт под руководством опытных полицейских наставников.
В губернии прошли соревнования по стритболу среди юных динамовцев
Режиссёром восстановленной версии спектакля выступила народная артистка России, художественный руководитель театра «Колесо» Наталья Дроздова.
Тольяттинский драмтеатр «Колесо» приглашает на комедию «Ночь ошибок»
В соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха принимает участие сборная России. Сегодня состоялись соревнования по велоспорту.
Егор Гаврилов и Елизавета Бавыкина из Самарской области - призеры Сурдлимпиады в Токио
Водители, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари. Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения.
23 ноября в регионе ожидается туман 
За время работы школы полный курс обучения в ней закончили 443 учащихся, 53 из них продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях в сфере культуры.
В селе Исаклы после капремонта открылась Детская школа искусств
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В губернии прошли соревнования по стритболу среди юных динамовцев

22 ноября 2025 16:39
128
Организаторы соревнований подчеркнули, что юные участники демонстрируют впечатляющие результаты и уверенно прокладывают путь в профессиональный спорт под руководством опытных полицейских наставников.

На днях, в областной столице состоялось Открытое первенство региональной организации «Динамо» по стритболу среди юных спортсменов Самарской области.

В соревнованиях приняли участие ребята из Самарского кадетского корпуса МВД России, «Поволжского государственного колледжа», и Тольяттинского - «Динамо».

Спортсмены демонстрировали высокий уровень физической подготовки и достойно сражались за звание лучших.

По итогам спортивного мероприятия призовые места распределились следующим образом:

1 место заняла команда ГБПОУ «Поволжского государственного колледжа»;
2 место - команда Тольяттинского - «Динамо»;
3 место - Самарский кадетский корпус МВД России.

Организаторы соревнований подчеркнули, что юные участники демонстрируют впечатляющие результаты и уверенно прокладывают путь в профессиональный спорт под руководством опытных полицейских наставников.

Сотрудники полиции поздравили победителей и вручили им заслуженные награды: кубки, медали, дипломы и ценные подарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья.
22 ноября 2025, 18:18
МЧС СО: соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов
Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и... Общество
42
Продолжается ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог. Ремонт не повлияет на работу городского наземного электротранспорта.
22 ноября 2025, 17:31
️ Сегодня в ночь закроют переезд у остановки «Лесная» по улице Ташкентской в Самаре
Продолжается ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог. Ремонт не повлияет на работу городского наземного электротранспорта. Благоустройство
116
В Самаре облачно, ночью - до +5°С, днем температура поднимется до +8°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
22 ноября 2025, 16:57
23 ноября в регионе облачно, местами небольшой дождь, до +9°С
В Самаре облачно, ночью - до +5°С, днем температура поднимется до +8°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Экология
135
В центре внимания
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
212
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
235
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
610
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
577
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
589
Весь список