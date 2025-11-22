В губернии прошли соревнования по стритболу среди юных динамовцев

128

На днях, в областной столице состоялось Открытое первенство региональной организации «Динамо» по стритболу среди юных спортсменов Самарской области.

В соревнованиях приняли участие ребята из Самарского кадетского корпуса МВД России, «Поволжского государственного колледжа», и Тольяттинского - «Динамо».

Спортсмены демонстрировали высокий уровень физической подготовки и достойно сражались за звание лучших.

По итогам спортивного мероприятия призовые места распределились следующим образом:



1 место заняла команда ГБПОУ «Поволжского государственного колледжа»;

2 место - команда Тольяттинского - «Динамо»;

3 место - Самарский кадетский корпус МВД России.

Организаторы соревнований подчеркнули, что юные участники демонстрируют впечатляющие результаты и уверенно прокладывают путь в профессиональный спорт под руководством опытных полицейских наставников.

Сотрудники полиции поздравили победителей и вручили им заслуженные награды: кубки, медали, дипломы и ценные подарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО