В Чапаевске состоялся региональный этап фестиваля ГТО среди семейных команд Самарской области

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Семейное спортивное мероприятие проводится ежегодно с 2017 года. В фестивале 2022 года приняли участие 28 команд из 26 муниципальных районов губернии. В составе каждой команды 3 участника: мама и папа в возрасте от 25 до 49 лет, а также ребенок в возрасте 9-12 лет. Дополнительно могли принять участие бабушки или дедушки (50-59 лет).

В программу фестиваля вошли: соревнования по многоборью ГТО, эстафета «Всей семьей к победе», конкурс поделок на тему «Вместе с ГТО» и тестовая программа ГТО.



Результаты фестиваля:

Семья Евенко (Большечерниговский район) - творческий конкурс "Вместе с ГТО";

Семья Долговых (Кошкинский район) - эстафета "Всей семьей к победе»;

Семья Ибрагимовых (Тольятти) - многоборье ГТО.



Победитель спортивной программы фестиваля семья Ибрагимовых из Тольятти (ребенок, родители и дедушка) стала обладателем сертификата на поездку в Калининград, где с 20 по 25 сентября пройдет Всероссийский этап фестиваля ГТО среди семейных команд. В финале за медали поборются лучшие физкультурно-спортивные семьи со всей страны.



В Самарской области продолжается областная физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО», к которой присоединяются все городские округа и муниципальные районы губернии (подробнее: ГТО в Самарской области). Отметим, что в Самарской области участниками самого массового физкультурного движения России стали свыше 465 тысяч жителей региона.

Фото: минспорт СО