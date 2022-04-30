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Старт и финиш — у мемориала семье Володичкиных, расположенного на улице братьев Володичкиных.
В Алексеевке пройдет областная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и памяти братьев Володичкиных
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В Алексеевке пройдет областная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и памяти братьев Володичкиных

30 апреля 2022 14:43
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Старт и финиш — у мемориала семье Володичкиных, расположенного на улице братьев Володичкиных.

В четверг, 5 мая, на территории поселка городского типа Алексеевка Самарской области состоится областная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и памяти братьев Володичкиных, погибших в боях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Соревнования проводятся по маршруту, проложенному по улицам поселка. Старт и финиш — у мемориала семье Володичкиных, расположенного на улице братьев Володичкиных.

Основными целями и задачами соревнований являются:

- привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у молодежи, ее гражданского и патриотического воспитания;

- популяризация легкой атлетики в Самарской области.

Программа соревнований:
Прибытие команд до 10.00 ч.
Торжественное открытие соревнований в 11.00 ч.
Начало соревнований в 12.00 ч.

К соревнованиям допускаются команды общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, спортивных школ, предприятий и организаций Самарской области. Состав команды – 16 человек, из них 6 женщин, 9 мужчин и 1 представитель команды. В команду входят участники в возрасте от 10 лет до 65 лет на момент проведения соревнований.

Каждый участник может выступать на одном этапе соревнований. Командное первенство разыгрывается по трем группам: 1-ая – команды общеобразовательных организаций; 2-ая – команды спортивных школ и профессиональных образовательных организаций (возраст участников от 2000 г.р. и моложе); 3 группа – команды образовательных организаций высшего образования, предприятий и организаций.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой группе, награждаются дипломами соответствующих степеней и кубками. Участники команд, занявшие 1, 2, 3 места в каждой группе награждаются медалями. Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото из открытых источников

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