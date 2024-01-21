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С 1987 по 2005 год он возглавлял Комитет по физической культуре Куйбышевской (позже - Самарской) области.
Ушел из жизни заслуженный работник физической культуры РФ Владимир Заворин
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Ушел из жизни заслуженный работник физической культуры РФ Владимир Заворин

21 января 2024 16:45
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С 1987 по 2005 год он возглавлял Комитет по физической культуре Куйбышевской (позже - Самарской) области.

Министерство спорта Самарской области с прискорбием сообщает об уходе из жизни Владимира Заворина.

Владимир Алексеевич Заворин родился в Куйбышеве. Занимался греблей, выполнил норматив мастера спорта. С 1987 по 2005 год возглавлял Комитет по физической культуре Куйбышевской (позже - Самарской) области. В 1992 году ему присвоено звание заслуженного работника физической культуры РФ.

Под руководством Владимира Алексеевича Заворина проходило становление самарского спорта в новейшей истории России. Спортсмены Самарской области в эти годы становились участниками и победителями мировых чемпионатов и Олимпийских игр, первых значительных успехов в чемпионатах России добивались профессиональные клубы в игровых видах спорта - хоккее, баскетболе, футболе.

Прощание состоится во вторник, 23 января, с 11 до 12 часов по адресу: Самара, ул. Борская, 108, корпус 1, прощальный зал 3.

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