Умерла чемпионка мира в парном фигурном катании Ирина Воробьева

78

Советская чемпионка мира в парном фигурном катании Ирина Воробьева умерла 12 апреля в возрасте 63 лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает РИА Новости.

"На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнерами показывала сумасшедшие результаты. Она была безумно предана делу, трудолюбива. Человек железной воли и сильного характера. Она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент. Яркая личность", — приводит сайт федерации слова тренера Муравьевой Тамары Москвиной.

В паре с Александром Власовым Воробьева заняла четвертое место на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке. Вместе с Игорем Лисовским она стала чемпионкой мира и Европы (1981). По два раза они выигрывали серебряные (1977, 1979) и бронзовые (1976, 1982) медали европейских первенств.

Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьева, по предварительном данным, скончалась от травмы, полученной в результате падения. Об этом ТАСС в среду сообщила дочь фигуристки Алиса Воробьева.

"Она жила и скончалась в США, ей было 63 года. Вопрос с похоронами еще не решен, мне нужно будет туда поехать. О произошедшем я узнала только сегодня утром, по предварительным данным, ситуация произошла из-за несчастного случая - мама упала дома. Мы рассчитываем, что мама будет похоронена здесь, в России, рядом со своими родителями", - сказала Алиса Воробьева.

Фото из открытых источников