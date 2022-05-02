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Ожидается, что страны - хозяйки чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов будут определены в сентябре 2023 года, заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года подала Турция.
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УЕФА признал неприемлемой заявку РФС на на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов

2 мая 2022 22:43
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Ожидается, что страны - хозяйки чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов будут определены в сентябре 2023 года, заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года подала Турция.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал неприемлемой заявку Российского футбольного союза (РФС) на на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов, передает ТАСС.

"Исполнительный комитет УЕФА объявил заявку, поданную РФС на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов, неприемлемой в соответствии со статьей 16.02 Регламента подачи заявок на финалы и финальные этапы турниров УЕФА, в которой говорится, что "каждый участник должен гарантировать, что он не действует способом, который может дискредитировать УЕФА, любого члена организации (или любого сотрудника, должностное лицо или представителя любого из вышеперечисленных) или европейский футбол", - сообщила пресс-служба УЕФА. 

"Более того, "автоматическая квалификация команды принимающей страны должна быть гарантирована". Таким образом, учитывая неопределенность относительно того, когда будет снята дисквалификация, принятие заявки от РФС также будет противоречить решению исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, отстраняющему все российские команды и клубы от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что страны - хозяйки чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов будут определены в сентябре 2023 года, заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года подала Турция. Также на проведение турнира 2028 года претендуют совместно Великобритания и Ирландия, на проведение чемпионата 2032 года претендуют Италия и Турция.

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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