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Триумф самарских вертолетчиков на международном турнире в Конаково

12 июля 2021 18:57
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Экипажи самарского филиала ЦСКА уверенно выступили на чемпионате, завоевав 5 медалей турнира, а на международных состязаниях - 7 комплектов наград.

На аэродроме «Конаково» Тверской области завершились самые масштабные спортивные события вертолетного сезона 2021 года. Один за другим прошли 56-й чемпионат России по вертолетному спорту и Международные вертолетные гонки. В полетах на скорость и точность за штурвалом своих машин состязались сильнейшие пилоты из России и Польши. Воздушные баталии проходили под контролем Вертолётной Комиссии Международной Авиационной Федерации (CIG FAI). 

Экипажи самарского филиала ЦСКА уверенно выступили на чемпионате, завоевав 5 медалей турнира, а на международных состязаниях выступили триумфально! Армейцы сумели выиграть 7 комплектов наград. В их числе главные трофеи – два «золота» в высшей лиге спортсменов-вертолетчиков – классе «Masters». Экипаж Петр Васильев-Виктор Дегтярь на армейских МИ-2 вырвал «золото» у давних соперников на более легких и энерговооруженных Робинсонах. 

В международных гонках участвовали 26 летчиков в составе 13-и экипажей из России (Москва, Московская, Самарская, Саратовская, Тверская и Новосибирская области) и Польши. За два соревновательных дня было разыграно 4 комплектов медалей: по два в классах «Masters» и «General».

В классе «General» в дисциплине «Слалом» весь пьедестал почета заняли спортсмены самарского филиала ЦСКА. На третью ступень поднялись армейские девушки — Елена Прокофьева и Диана Риязова, на вторую - Виктор Коротаев и Владимир Зябликов. Первую занял экипаж Алексей Майоров - Сергей Костин.

Как сообщила на своем сайте федерация вертолетного спорта России, в классе General, в дисциплине “Развозка грузов” (Fender) в напряженных состязаниях за третье место экипажу Алексея Майорова и Сергея Костина (ЦСКА/Самара) не без труда удалось вырвать победу своих же коллег Елены Прокофьевой и Дианы Риязовой. Второе место у Юрия Филимонюка и Николая Фомина (Саратовский АСК им. Гагарина ДОСААФ России), лидерами стал экипаж – Виктор Коротаев и Владимир Зябликов (ЦСК/Самара).

В классе Masters в двух дисциплинах «Развозка грузов», «Слалом» бескомпромиссную победу армейские пилоты – Виктор Дегтярь и Пётр Васильев. Спортсмены ЦСКА сражались с победителями и призерами чемпионата России. В двух финалах армейцы оказались быстрее и точнее давних конкурентов, 3-хкратных победителей общего зачета Кубков мира последних лет Юрия Яблокова и Константина Подойницына (г.Москва, МАВС). Бронзовые медали у Максима Сотникова и Олега Пуоджюкаса (г.Москва, МАВС).

Радостью небывалой победы армейцев с пресс-центром ЦСКА/Самара поделился старший тренер-начальник команды вертолетного звена Аэроклуба филиала, заслуженный тренер России, судья Международной категории (ФАИ) Михаил Бибишев:

- Такого не было никогда! Это полная неожиданность и большая радость! Нашим вертолетчикам, и особенно экипажу Дегтярь-Васильев на финалах очень повезло с погодой: было прохладно, не более 20 градусов тепла. Для вертолета МИ-2 - это оптимальные условия для летнего периода: тяжелая машина (МИ-2 в три раза тяжелее вертолетов марки Robinson), приобретает максимальную легкость и маневренность. Но одних летных характеристик вертолета для победы недостаточно. Решает человеческий фактор. Психологически более сильными оказались наши пилоты. Именно они и стали героями турнира! Васильев и Дегтярь летают более 30 лет, чувствуют друг друга, как говорится, без слов, поэтому слаженность также стала важным фактором успеха.

Михаил Бибишев добавил, что следующие международные соревнования – Международные вертолетные гонки планируется провести в Польше в сентябре.

 

Фото:   пресс-служба самарского филиала ЦСКА

Теги: международный турнир самарские вертолетчики триумф

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