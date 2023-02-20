Три медали выиграли легкоатлеты Самарской области на первенстве России в Тольятти

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Подведены итоги завершившихся в Тольятти первенства России и всероссийских соревнований по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет. В местном легкоатлетическом манеже "Виражи" выступили 639 спортсменов из 60 регионов России. Было установлено два национальных рекорда.



Дарья Осипова из Санкт-Петербурга установила новый рекорд первенства РФ в беге на 60 метров с барьерами у юниорок – 8,16. Это третий результат в мировом рейтинге сезона среди юниорок до 20 лет. Александр Миронов из Калининградской области побил рекорд России в беге на 200 метров среди юниоров – 21,15. Это третий результат зимнего сезона в Европе среди юниоров до 20 лет.



В общекомандном зачете среди десяти сборных регионов, выступавших в суперлиге, победила команда Санкт-Петербурга. Второе и третье места заняли сборные Москвы и Краснодарского края. Команда Самарской области выступала среди 16 других в высшей лиге. И заняла второе место по количеству набранных очков, уступив сборной Волгоградской области.



У легкоатлетов Самарской области – три медали. Победителем первенства России стал толкатель ядра из Чапаевска Дмитрий Мужиков с результатом 18 метров 52 сантиметра. Второе место занял Александр Бабенко из Брянской области – 17,12, третье – Никита Шапран (Ставропольский край) – 16,58.



Вторую золотую медаль региону принес в прыжках в высоту у мужчин также уроженец Чапаевска Константин Карпов. Он победил с результатом 2 метра 15 сантиметров и выполнил норматив мастера спорта. Второе место занял Артем Поздняков из Алтайского края – 2,13. Третье разделили два прыгуна с результатом 2,10 м – Андрей Иванов из Москвы и Вячеслав Перебиносов (Омская область).



Третью медаль Самарской области в тройном прыжке принесла самарчанка Александра Суханова. В этом виде программы у юниорок победила Анастасия Кобылянских (Саратовская область) – 13,14 м. Алина Абраменко из Волгоградской области с прыжком на 12 метров 58 сантиметров выиграла серебро. Суханова из самарской спортшколы олимпийского резерва (СШОР) № 2 отстала от серебряного призера на 2 сантиметра. И с результатом 12 метров 56 сантиметров выиграла бронзу, пишет Сова.