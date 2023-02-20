Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях приняли участие 5 команд.
Самарские полицейские приняли участие в турнире по хоккею с шайбой «Кубок силовых структур»
Открылись новые рейсы из Самары в Челябинск
Открылись новые рейсы из Самары в Челябинск
В Самарской области 20 и 21 февраля будут плановые отключения радио и ТВ
В Самарской области 20 и 21 февраля будут плановые отключения радио и ТВ
Дилеры рассказали о сроках начала продаж новых Lada Vesta NG
Дилеры рассказали о сроках начала продаж новых Lada Vesta NG
Жители поселка Новозаборовский Сызранского района посещают новый фельдшерско-акушерский пункт
Жители поселка Новозаборовский Сызранского района посещают новый фельдшерско-акушерский пункт
В Самаре состоится открытый показ фильма «Быть» и встреча с продюсером кинокартины Татьяной Столоповой
За выходные в Самарской области задержали 36 пьяных водителей
За выходные в Самарской области задержали 36 пьяных водителей
VK полностью выкупила образовательную платформу "Учи.ру"
VK полностью выкупила образовательную платформу "Учи.ру"
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.76
0
EUR 79.61
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Три медали выиграли легкоатлеты Самарской области на первенстве России в Тольятти

20 февраля 2023 13:18
101
Три медали выиграли легкоатлеты Самарской области на первенстве России в Тольятти

Подведены итоги завершившихся в Тольятти первенства России и всероссийских соревнований по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет. В местном легкоатлетическом манеже "Виражи" выступили 639 спортсменов из 60 регионов России. Было установлено два национальных рекорда.

Дарья Осипова из Санкт-Петербурга установила новый рекорд первенства РФ в беге на 60 метров с барьерами у юниорок – 8,16. Это третий результат в мировом рейтинге сезона среди юниорок до 20 лет. Александр Миронов из Калининградской области побил рекорд России в беге на 200 метров среди юниоров – 21,15. Это третий результат зимнего сезона в Европе среди юниоров до 20 лет.

В общекомандном зачете среди десяти сборных регионов, выступавших в суперлиге, победила команда Санкт-Петербурга. Второе и третье места заняли сборные Москвы и Краснодарского края. Команда Самарской области выступала среди 16 других в высшей лиге. И заняла второе место по количеству набранных очков, уступив сборной Волгоградской области.

У легкоатлетов Самарской области – три медали. Победителем первенства России стал толкатель ядра из Чапаевска Дмитрий Мужиков с результатом 18 метров 52 сантиметра. Второе место занял Александр Бабенко из Брянской области – 17,12, третье – Никита Шапран (Ставропольский край) – 16,58.

Вторую золотую медаль региону принес в прыжках в высоту у мужчин также уроженец Чапаевска Константин Карпов. Он победил с результатом 2 метра 15 сантиметров и выполнил норматив мастера спорта. Второе место занял Артем Поздняков из Алтайского края – 2,13. Третье разделили два прыгуна с результатом 2,10 м – Андрей Иванов из Москвы и Вячеслав Перебиносов (Омская область).

Третью медаль Самарской области в тройном прыжке принесла самарчанка Александра Суханова. В этом виде программы у юниорок победила Анастасия Кобылянских (Саратовская область) – 13,14 м. Алина Абраменко из Волгоградской области с прыжком на 12 метров 58 сантиметров выиграла серебро. Суханова из самарской спортшколы олимпийского резерва (СШОР) № 2 отстала от серебряного призера на 2 сантиметра. И с результатом 12 метров 56 сантиметров выиграла бронзу, пишет Сова.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
20 февраля 2023  10:38
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
348
В Самаре изменят движение 6 трамвайных маршрутов
19 февраля 2023  12:35
В Самаре изменят 6 трамвайных маршрутов
503
С рабочим визитом Самарскую область посещает делегация ОАО «Минского тракторного завода».
17 февраля 2023  14:57
Самарская область выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь
697
Весна в эфире: солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах
17 февраля 2023  13:14
Весна в эфире: солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах
675
В Самаре открылись 2 миграционных пункта
17 февраля 2023  12:28
В Самаре открылись 2 миграционных пункта
570
Весь список