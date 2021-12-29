Три четверти самарцев пробовали заниматься одним из необычных видов зимнего спорта

182

Почти три четверти жителей Самары (70%) утверждают, что как минимум пробовали заниматься одним из необычных видов зимнего спорта, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране. Респондентам известна даже такая экзотика, как скиджоринг, когда лыжника тянет за собой лошадь или собака, и брумбол (хоккей с метлами). На зимние активности две трети самарцев (68%) тратят от 5 тыс. до 20 тыс. рублей за сезон.

О том, что самарцы любят хоккей, биатлон и лыжи всех видов, известно давно. Но выяснилось, что в городе достаточно и поклонников не столь традиционных зимних видов спорта. То, что раньше казалось экзотикой, сейчас стремительно набирает популярность. Самым узнаваемым среди необычных видов оказался керлинг, он известен 77% респондентов. Чуть меньше (75%) знают о гонках на собачьих упряжках, 30% — об айскартинге, 17% — о катании на парусных санях. Также самарцам известно о скибобе (лыжном велосипеде, 7%), брумболе (6%), теннисе на льду (7%) и волейболе на снегу (6%).

9% респондентов утверждают, что не просто знают о каком-то необычном зимнем виде спорта, но и занимается им уже больше года. Еще 17% начали заниматься недавно, а 19% пробовали несколько раз и им очень понравилось. Четверти респондентов, попробовавших один из необычных видов, такие занятия не понравились.

Увлекаются жители Самары в основном керлингом, самым узнаваемым и доступным среди необычных зимних видов спорта: около половины (42%) опрошенных отметили, что занимаются им более или менее регулярно. Еще почти треть (30%) гоняют на собачьих упряжках. Также респонденты увлекаются:

Парусными санями — 7%

Теннисом на льду — 9%

Брумболом — 7%

Зимним гольфом — 7%

Волейболом на снегу — 7%

Айскартингом — 8%

Скибобом — 7%.

Спортсменов, увлекающихся традиционными зимними видами, в Самаре значительно больше. Только 5% говорят, что вообще ничем не занимаются. Более половины респондентов увлекаются горнолыжными дисциплинами, сноубордом (32%) и лыжами (25%). 6% занимаются беговыми лыжами, 3% — биатлоном, 7% — фигурным катанием. Еще треть самарцев (32%) говорят, что не тренируются серьезно, а занимаются просто ради развлечения.

На занятия спортом и зимние активности (катание на тюбинге или санках, каток, снегокаты и т.д.) треть жителей Самары (34%) тратит 10-20 тыс. рублей за сезон. Еще столько же выделяют на такие развлечения 5-10 тыс. рублей за сезон, а 22% — 20-30 тыс. рублей за сезон.

Чаще всего самарцы покупают все необходимое для активных развлечений (санки, тюбинг и т.д., 32%), удобную одежду и обувь (31%), аксессуары для прогулок (19%) и спортивное снаряжение (лыжи, коньки и т.д., 17%). Около половины опрошенных (46%) покупает все это на мультикатегорийных маркетплейсах.