Треть работников Самарской области регулярно занимаются спортом

166

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди работников Самарской области, чтобы выяснить как часто они занимаются спортом.

Треть опрошенных (38%) отметили, что регулярно занимаются спортом, 42% – время от времени. Постоянство в тренировках соблюдает больше мужчин, чем женщин (47% и 41% соответственно). Также регулярно предпочитают заниматься спортом представители сферы безопасности (61%) и высшего менеджмента (60%).

Среди наиболее предпочтительных разновидностей спортивной активности работники Самарской области назвали фитнес, бег, плавание. Фитнес предпочитают 58% женщин и каждый третий мужчина, а вот занятия бегом наоборот оказались чуть популярнее у мужчин, чем у женщин (32% против 28%).

Основная часть респондентов (71%) Самарской области отметили, что занимаются спортом несколько раз в неделю, 7% - несколько раз в месяц, порядка 3% - по настроению. Почти треть респондентов, которые занимаются бегом, принимали участие в марафонах и/или полумарафонах. С точки зрения профессиональной принадлежности чаще других об участии в подобных мероприятиях говорили представители сферы продаж (41%), маркетинга, рекламы, PR (38%), а также сферы строительства, недвижимости (35%).

Лишь 4% респондентов Самарской области заявили, что финансирование их занятий спортом входит в корпоративную программу. Столько же отметили, что работодатель оплатил разовое занятие. 6% уточнили, что им частично покрывают занятия спортом (до 50% от стоимости), остальные всё оплачивают самостоятельно.