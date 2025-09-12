Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею

94

11 сентября в городе Салават республики Башкортостан состоялись личные соревнования за Кубок России по гаревому спидвею.

Борьба получилась плотной: по итогам 20 заездов сразу три гонщика, претендовавшие на призовые места, набрали одинаковое количество очков. Судьба медалей решилась в дополнительном заезде. Серебро соревнований завоевал гонщик тольяттинского клуба «Мега-Лада» Роман Лахбаум.

Павел Лагута Балаково - 13 очков

Роман Лахбаум Тольятти - 12+3

Виталий Котляр Владивосток - 12+2

Также в заездах выступили спортсмены «Мега-Лады» Евгений Сайдуллин - 9 очков, Арсений Зубков - 9 очков, Матвей Коробельщиков - 2 очка.

Фото: минспорта СО