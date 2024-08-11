Тольяттинская спортсменка выиграла соревнования по метательскому многоборью

154

В Калужской области состоялось открытое первенство России категории мастерс по метательному многоборью. Соревнования прошли при поддержке ВФЛА и министерства спорта Калужской области.



Участники проходили метательное пятиборье: метание молота, толкание ядра, метание диска, метание копья, метание веса. Очки начислялись с учетом дальности бросков и возраста спортсменов.



Победителем абсолютного зачета стала спортсменка из Самарской области - представительница Тольятти Ольга Гурциева.

Фото: минспорта СО