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Тольяттинская спортсменка выиграла соревнования по метательскому многоборью

11 августа 2024 14:51
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Участники проходили метательное пятиборье: метание молота, толкание ядра, метание диска, метание копья, метание веса.

В Калужской области состоялось открытое первенство России категории мастерс по метательному многоборью. Соревнования прошли при поддержке ВФЛА и министерства спорта Калужской области.

Участники проходили метательное пятиборье: метание молота, толкание ядра, метание диска, метание копья, метание веса. Очки начислялись с учетом дальности бросков и возраста спортсменов.

 Победителем абсолютного зачета стала спортсменка из Самарской области - представительница Тольятти Ольга Гурциева.

 

Фото:    минспорта СО

Теги: Тольятти

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