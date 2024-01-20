Я нашел ошибку
Главные новости:
Белоусов сообщил о разработке в России нового нацпроекта по транспорту
Спортсмены выявляли лучших в 13 весовых категориях.
В Самаре определились обладатели Кубка России по боксу
Тольяттинская «Лада» в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимала подмосковный «Витязь».
Тольяттинская «Лада» обыграла дома подмосковный «Витязь»
В Кремле пока не называют точную дату визита Путина в Турцию
В Кремле пока не называют точную дату визита Путина в Турцию
19 января прошла торжественная линейка в школе №118 Красноглинского района Самары.
В школе Красноглинского района открыли мемориальную доску участнику СВО
В Самарской области облачно, местами гололед, налипание мокрого снег, по северной половине метель.
В Самаре 21 января до -2°С, на дорогах местами гололедица, снежные заносы
Минтруд предлагает внести поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей при увольнении сотрудников компенсировать работу в выходные и праздничные дни.
Минтруд разработал поправки в ТК о компенсациях за работу в выходные дни
Объявлен оранжевый уровень опасности.
Ночью и утром 21 января в Самарской области ожидается усиление ветра, гололед, налипание мокрого снега
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.59
-0.07
EUR 96.38
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Полицейские региона принимают участие в общешкольных родительских собраниях
Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Тольяттинская «Лада» обыграла дома подмосковный «Витязь»

20 января 2024 21:26
136
Тольяттинская «Лада» в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимала подмосковный «Витязь».

Основное время матча  завершилось вничью (1:1), овертайм победителя также не выявил. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты из Тольятти - 2:1. Победный бросок на счету Андрея Алтыбармакяна.

Сегодняшняя домашняя игра автозаводцев в очередной раз прошла при мощной поддержке болельщиков - 5500 зрителей на трибунах  «Лада Арены». Вместе с земляками тольяттинскую команду в Дворце спорта поддерживал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- «Ладу» и болельщиков нашего клуба - с победой! Тяжелейшая игра, много борьбы на льду, невероятный накал эмоций,  - сказал глава региона после матча. - Всегда побеждает команда, но, конечно, нельзя не отметить уверенную игру нашего голкипера Владислава Подъяпольского. Рад, что при горячей поддержке родных трибун «Лада» выиграла. С победой, Тольятти!

Стоит отметить, что в середине матча «Лады» с «Витязем» произошел трогательный момент, когда один из тольяттинских болельщиков сделал своей девушке предложение. Символично, что это случилось фактически в самом начале Года семьи, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным.

Для «Лады» победа над «Витязем» стала третьей в 4 последних матчах. В конференции «Восток» автозаводцы занимают 5 место. Следующую игру тольяттинцы проведут дома в понедельник, 22 января, против ХК «Сочи», сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мероприятие посетил президент Федерации каратэ России Сергей Цой.
19 января 2024, 22:32
В Тольятти подвели итоги 2023 года и 10-летия работы Самарской областной федерации каратэ
Мероприятие посетил президент Федерации каратэ России Сергей Цой. Также гостем торжественного вечера стал главный тренер сборной России Исламутдин... Спорт
659
 С участием 103 спортсменов 12-14 лет из разных городов региона.
19 января 2024, 14:09
В Тольятти состоялись областные соревнования по тхэквондо "Тольятти опен"
 С участием 103 спортсменов 12-14 лет из разных городов региона. Спорт
626
В первый день февраля на набережной стартует чемпионат России по зимним видам парусного спорта (сноукайтинг в дисциплине курс-рейс), который завершится 3-4 февраля фестивалем «ВьюгаФест».
16 января 2024, 15:19
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
В первый день февраля на набережной стартует чемпионат России по зимним видам парусного спорта (сноукайтинг в дисциплине курс-рейс), который завершится 3-4... Новости Тольятти
767
В центре внимания
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
1000
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
582
19 января в Самарской области на участке трассы M5
19 января 2024  09:55
19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение
457
 На Выставке
19 января 2024  09:42
 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область
477
Губернатор поблагодарил всю региональную команду организаторов, которые готовили экспозицию, наполняют содержанием деловую, образовательную и культурно-развлекательную программу.
18 января 2024  20:58
Самарский стенд на выставке «Россия» стал лучшим в просветительской деятельности
605
Весь список