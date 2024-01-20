Тольяттинская «Лада» обыграла дома подмосковный «Витязь»

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Основное время матча завершилось вничью (1:1), овертайм победителя также не выявил. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты из Тольятти - 2:1. Победный бросок на счету Андрея Алтыбармакяна.



Сегодняшняя домашняя игра автозаводцев в очередной раз прошла при мощной поддержке болельщиков - 5500 зрителей на трибунах «Лада Арены». Вместе с земляками тольяттинскую команду в Дворце спорта поддерживал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



- «Ладу» и болельщиков нашего клуба - с победой! Тяжелейшая игра, много борьбы на льду, невероятный накал эмоций, - сказал глава региона после матча. - Всегда побеждает команда, но, конечно, нельзя не отметить уверенную игру нашего голкипера Владислава Подъяпольского. Рад, что при горячей поддержке родных трибун «Лада» выиграла. С победой, Тольятти!



Стоит отметить, что в середине матча «Лады» с «Витязем» произошел трогательный момент, когда один из тольяттинских болельщиков сделал своей девушке предложение. Символично, что это случилось фактически в самом начале Года семьи, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным.



Для «Лады» победа над «Витязем» стала третьей в 4 последних матчах. В конференции «Восток» автозаводцы занимают 5 место. Следующую игру тольяттинцы проведут дома в понедельник, 22 января, против ХК «Сочи», сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: pxhere.com