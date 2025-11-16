Тольяттинки стали призерами чемпионата мира по тхэквондо

125

На открытом женском чемпионате мира по тхэквондo в весовой категории до 49 килограммов тольяттинские спортсменки удостоились высоких наград.



В финальном поединке Виктория Еремина, представлявшая ПСК "Олимпиец", завоевала серебряную медаль, проиграв своей сопернице из Китая Цзиньюэ Ма. Волжанка Ирина Рогозина в этой гонке стала третьей и забрала бронзовую награду.



Тренерами спортсменок выступили Анар и Турал Аскеров, а также Бахтияр Кулиев, пишет Сова.

16 ноября на чемпионате разыграют медали в весовых категориях 46, 62 и свыше 73 кг.

Фото pxhere.com