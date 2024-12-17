Тольяттинец Дмитрий Жаворонков- чемпион мира по плаванию в составе сборной России

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Мужская сборная России, выступая в нейтральном статусе на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, стала победителем комплексной эстафеты 4х100 метров.



Наша команда в составе: Павел Самусенко, Александр Жигалов, Андрей Минаков и Дмитрий Жаворонков в предварительном заплыве показала второе время и квалифицировалась в финал.



В финальном заплыве команда в составе: Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев заняла первое место и установила рекорд мира - 3 минуты 18,68 секунды.

Согласно правилам вида спорта, медали вручаются всем спортсменам, принимавшим участие в заплывах - и в предварительном, и в финальном.



Таким образом, воспитанник тольяттинской спортивной школы №10 "Олимп" и тренера Натальи Кургановой, мастер спорта международного класса Дмитрий Жаворонков стал чемпионом мира.



Фото предоставлено федерацией плавания Самарской области