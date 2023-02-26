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Тольяттинец Даниил Иванов – серебряный призер Кубка России по мотогонкам на льду

26 февраля 2023 16:58
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Завершился финальный этап Кубка России по мотогонкам на льду в сезоне 2023 года.

Тольяттинец Даниил Иванов – серебряный призер Кубка России по мотогонкам на льду.

На СТК имени Анатолия Степанова завершился финальный этап Кубка России по мотогонкам на льду в сезоне 2023 года.

Два дня, 25 и 26 февраля, сильнейшие спортсмены страны состязались за главный трофей турнира. В итоге тройка лидеров соревнований сложилась следующим образом:

Дмитрий Хомицевич (г. Каменск-Уральский) = 30 очков (15+15)
Даниил Иванов (г. Тольятти) = 28 очков (14+14)
 Василий Несытых (г. Уфа) = 22 очка (10+12)

 

Фото:  Город Тольятти

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