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Тольяттинец Даниил Иванов – серебряный призер Кубка России по мотогонкам на льду.



На СТК имени Анатолия Степанова завершился финальный этап Кубка России по мотогонкам на льду в сезоне 2023 года.



Два дня, 25 и 26 февраля, сильнейшие спортсмены страны состязались за главный трофей турнира. В итоге тройка лидеров соревнований сложилась следующим образом:



Дмитрий Хомицевич (г. Каменск-Уральский) = 30 очков (15+15)

Даниил Иванов (г. Тольятти) = 28 очков (14+14)

Василий Несытых (г. Уфа) = 22 очка (10+12)

Фото: Город Тольятти