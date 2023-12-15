Тольятти принимает всероссийские соревнования по синхронному катанию

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Сегодня, 15 декабря, в Тольятти стартует 1-й этап Кубка России по синхронному катанию на коньках — Всероссийские соревнования "Кубок Поволжья" (0+). Зрители смогут увидеть выступления фигуристов в Ледовом дворце "Лада Арена".

На старт выйдут 34 команды. В их составах выступят 500 спортсменов. Среди них чемпионы мира по синхронному фигурному катанию - санкт-петербургская команда "Парадиз". Кроме фигуристов из Санкт-Петербурга бороться за кубковый трофей будут представители Екатеринбурга, Красноярска, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода и других городов.



Самарскую область представляют по три команды из Самары и Тольятти: по второму спортивному разряду: "Ангелы" (Тольятти), по первому спортивному разряду: "Эдельвейс" (Тольятти), "Гэлакси" (Самара), "Волга Айс" (Самара), по разряду кандидатов в мастера спорта: "Жемчужина" (Тольятти) и "Твинкл Айс" (Самара).



Главный судья соревнований - вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Вера Богуш.



Выступления запланированы на три дня - с 15 по 17 декабря. Вход на соревнования свободный, пишет Сова.

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