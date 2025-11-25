Татьяна Тарасова: «В нашем футболе смотреть не на что, поэтому только и остается, что пиво пить на стадионе»

112

Так заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала идею разрешить продажу пива на стадионах. Она подчеркнула, что спорт — это не про спиртное, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на «РБ Спорт».

«В нашем футболе смотреть не на что, поэтому только и остается, что пиво пить на стадионе. Разве спорт – это про алкоголь? В фигурном катании алкоголь на стадионах не нужен, потому что там наши спортсмены так выступают, что глаз не оторвать», — сказала Тарасова.

Пиво запрещено на спортивных объектах с 2005 года, однако его возвращение активно обсуждают в последние годы, законопроект об этом внесен в Госдуму.

Фото: freepik.com