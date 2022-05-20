Тарасова: продление недопуска России к международным стартам убьёт фигурное катание

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала возможное продление запрета на участие российских фигуристов в международных соревнованиях.

«Если Россию не допустят и в следующем сезоне, то это будет убийство фигурного катания. Хамство по отношению к нашим фигуристам не знает никаких границ. Нам изо всех сил заламывают руки, ломают жизнь спортсменам, но наши фигуристы будут радовать болельщиков и в России», — цитирует Тарасову Sport24.

Она подчеркнула, что от отсутствия россиян на международных стартах страдают все участники спортивного процесса.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр в командном турнире российская фигуристка Наталья Забияко будет выступать за сборную Канады, пишет РТ.