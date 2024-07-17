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Тарасова назвала несправедливым решение каналов РФ не показывать Игры в Париже

17 июля 2024 10:16
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Тарасова назвала несправедливым решение каналов РФ не показывать Игры в Париже

Решение российских телеканалов не транслировать Олимпийские игры 2024 года в Париже несправедливо, сообщила Sport24 заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?"  сообщила Тарасова.

По её словам, ей придётся искать другие источники трансляции, но она обязательно посмотрит Олимпийские игры.

Напомним, в России впервые за 40 лет не будут официально транслировать Олимпиаду. Такое в последний раз было в 1984 году, когда СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе. Однако увидеть соревнования получится. Например, неофициальные трансляции организуют некоторые сообщества в соцсетях, пишет Лайф.

 87% россиян заявили, что не будут смотреть ОИ-2024. По их мнению, спортивные состязания испортились, как и музыкальный конкурс Евровидение.

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