судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд

92

Напомним, что 21 октября 2025 года московский ЦСКА на своём поле обыграл тольяттинский «Акрон» в матче заключительного, шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России со счётом 3:2. Этот результат позволил армейцам с 13 очками занять первое место в группе D и стать недосягаемыми для московского «Локомотива», у которого на тот момент было 10 баллов и одна игра в запасе. Обе команды — ЦСКА и «Локомотив» — досрочно гарантировали себе участие в плей-офф Пути РПЛ. «Акрон», набравший всего 5 очков, завершил борьбу в турнире, заняв последнее место в квартете. Калининградская «Балтика», также имеющая 5 очков, по дополнительным показателям заняла третье место и продолжит выступление в Пути регионов, пишет МК.

Однако главной темой после матча стало не турнирное положение команд, а спорные решения арбитров. Начнём с проигравших. Нападающий «Акрона» Артём Дзюба открыто выразил несогласие с действиями судейской бригады.

«Тяжелая игра, ЦСКА очень хорошая команда, хорошо ведет игру. Но когда такой сильный соперник, ставить такие легковесные пенальти... Сначала все кричали, что у меня рука, судья говорит, что у тебя, а потом говорит, что у 19-го номера. И вообще непонятно, потом Робби также простреливает, мяч попадает кому-то в руку, а пенальти не ставят. Я не считаю, что ЦСКА надо помогать», - заявил футболист после матча.

Дзюба также опубликовал в своих социальных сетях скриншот одного из спорных моментов, на котором отчётливо видно, что мяч находится за лицевой линией. Под изображением он написал: «Цирк или аут?».

Но критика прозвучала не только со стороны проигравших. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, несмотря на победу своей команды, также выразил недовольство судейством. Отвечая на вопрос о двух пенальти, назначенных в ворота его команды, он сказал:

«Если говорить честно, то я разозлился, поскольку судья поставил пенальти после увиденных на повторе легких касаний. Судьи должны способствовать качественной игре, помогать, а сейчас мы идем не в лучшем направлении. Если честно, то в эпизоде с нашим голом показалось, что мяч на несколько сантиметров вышел за линию, и камеры этого не увидели. В такие моменты и нужен VAR, но специального повтора не оказалось. Мы со скамейки видели, что мяч скорее вышел за пределы поля. И вот эти эпизоды меня наоборот расстроили. Это должно помогать рефери судить. Но применение компьютера в современном футболе мне не очень нравится».

Таким образом, матч ЦСКА — «Акрон» стал ярким примером того, как неудовлетворительное судейство может омрачить даже важную победу и вызвать критику со всех сторон. Когда и победители, и проигравшие сомневаются в объективности арбитров, это тревожный сигнал для всего футбола.