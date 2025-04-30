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Студентка Самарского политеха установила мировой рекорд в русском жиме лёжа

30 апреля 2025 13:25
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Студентка Самарского политеха установила мировой рекорд в русском жиме лёжа

Юлия Дегтярева с факультета промышленного и гражданского строительства триумфально выступила на Всероссийском турнире по военному жиму, русскому жиму, народному жиму, пауэрспорту и строгому подъему на бицепс по версиям Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки (WRPF) и Союза пауэрлифтеров России (СПР). Это соревнование, в котором спортсмены поднимают штангу с определенными правилами: в версии СПР используется прямой гриф, а в WRPF — изогнутый. Во время выполнения упражнений спина и ягодицы упираются в доску, обтянутую мягкой тканью. 

Студентка Политеха заняла первое место в русском жиме лёжа. Она подняла штангу весом 35 кг 107 раз, выполнив норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России международного класса». Русский жим — это особая вариация жима штанги лёжа, при которой спортсмен толкает фиксированный вес наибольшее количество раз за определенное время.

До этого больше 8 лет Юлия Дегтярева занималась современным пятиборьем (фехтование, плавание, конкур, бег и стрельба из пистолета), выполнила норматив кандидата в мастера спорта и стала призёром Чемпионата России в 2020 году. 

- Жимом лёжа начала заниматься чуть больше года назад, - рассказывает спортсменка. – Я работаю тренером в фитнес-клубе “Территория фитнеса”, как и все сотрудники, стала участвовать в корпоративном “Фитнес Триатлоне”. Спортивная программа включает бег 3 километра, плавание 50 метров и жим штанги лежа. Однажды, я поняла, что хочу одержать победу в этих соревнованиях, поэтому начала подтягивать свои слабые стороны.

Подготовка к всероссийскому турниру по жиму длилась примерно 3 месяца и включала регулярные силовые упражнения, корректировку питания.  

- Я сосредоточилась на тренировках с прогрессией нагрузок и разработке тактики, - говорит спортсменка. - Наиболее эффективными оказались тренировки с акцентом на многоповторность и работу с маленьким весом. Тренер меня поддерживала и помогала справиться с трудностями.

Тренер Юлии Дегтяревой – Екатерина Варакина, мастер спорта России международного класса по жиму штанги лёжа, многократный чемпион и призер чемпионатов мира по пауэрлифтингу и лыжным гонкам.

 

Фото пресс-службы Самарского политеха.

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