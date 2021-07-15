Строительство горнолыжного курорта на горе около Жигулёвска забраковала экологическая экспертиза

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Горнолыжный курорт в Жигулёвске проектировать не будут. Об этом в интервью 63.RU сообщил руководитель департамента туризма самарской области Артур Абдрашитов. Оказалось, что комплекс может отрицательно сказаться на природе заповедника.

— Гора Отважная, которую мы рассматривали для строительства объекта, находится буквально на границе. Жигулёвску принадлежит лишь нижняя часть горы. Вершина, где и должен был располагаться объект, находится на территории национального парка «Самарская Лука». Это особо охраняемая федеральная территория. Поэтому реализация такого проекта с использованием там капитального строительства невозможна, — пояснил чиновник.

На строительство горнолыжного курорта прошлый мэр Жигулёвска Дмитрий Холин рассчитывал получить деньги в гарантийном фонде поддержки предпринимательства. Посмотрите, каким должен быть новый комплекс.

С вершины горы планировали обустроить сразу несколько спусков

Однако от концепции горнолыжного курорта решили не отказываться. Проект перенесут на другой участок — туда, где нет ограничений по строительству. Он расположится вне территории национального парка «Самарская Лука».

— Горных цепей у нас в регионе несколько. Есть, например, Сокольи горы, там уже построен горнолыжный комплекс «Сок», — уточнил Артур Абдрашитов.

При этом гору Отважную продолжат развивать, только немного иначе. Там планируют построить смотровую площадку.

— Это прекрасное место, чтобы увидеть природу национального парка, посмотреть на сам город Жигулёвск и местную ГЭС, которая также интересна для путешественников. Все-таки это очень крупный гидропромышленный объект, — добавил руководитель департамента туризма Самарской области.

Иллюстрация: департамент информполитики администрации губернатора Самарской области / Twitter.com