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Стартует конкурс в поддержку российских спортсменов «Верим в Россию – вместе мы сила!»

1 февраля 2022 13:58
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Конкурс в поддержку российских спортсменов «Верим в Россию – вместе мы сила!»

В преддверии ХХIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине (КНР) Министерство спорта Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты» запускают конкурс общественных проектов и инициатив в поддержку спортсменов олимпийской и паралимпийской сборных команд России «ВЕРИМ В РОССИЮ – ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!».

К участию в конкурсе приглашаются спортивные организации – участники конкурса «Ты в игре», общественные организации, сообщества, движения, школы, вузы, все жители страны, которые выступают с инициативой, проектом, флешмобом в поддержку российских спортсменов.

Провести такие акции и мероприятия особенно важно в момент, когда продолжают действовать ограничения на использование национальной символики, а на трибунах в Китае не будет российских болельщиков. Задача конкурса – привлечь внимание ко всем проектам, которые создают атмосферу единения, взаимоподдержки и веры в наших спортсменов, чтобы любой житель страны мог присоединиться и поддержать российские сборные команды.

«На Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине выступят наши лучшие спортсмены в зимних видах спорта, и им, как никогда, нужна поддержка российских болельщиков, – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – В условиях, когда на главном старте четырёхлетия наша сборная ограничена в использовании государственной символики, а на трибунах спортивных объектов в Пекине не будет болельщиков из России, важным фактором становится поддержка жителей страны. Мы предлагаем принять участие в конкурсе всем любителям спорта – объединиться и вместе праздновать победы и яркие достижения наших олимпийцев, проводить активности в каждом уголке России, показать, как сильно страна поддерживает своих героев! Мы хотим, чтобы вся Россия гордилась нашими спортсменами, радовалась их победам и рекордам на Играх-2022. Уверен, энергия миллионов болельщиков придаст дополнительные силы российским спортсменам».

Присылайте свои предложения, информацию (анонсы) о мероприятиях и акциях на почту komanda-rossii@minsport.gov.ru до 4 февраля 2022 года. Все посты, мероприятия и акции в социальных сетях необходимо сопровождать хештегами конкурса #КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила #спортнормажизни.

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