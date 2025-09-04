«Стальная воля»: в Самаре открылся второй этап турнира РФС по адаптивному футболу

76

Участников, тренеров и болельщиков приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, член комитета РФС по социальной ответственности, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, президент федерации по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом, паралимпийский чемпион Иван Потехин, представители футбольных клубов «Крылья Советов» и «Акрон», Самарской областной федерации футбола, спонсоров.

После церемонии открытия состоялся товарищеский турнир между сборными РФС, «Крыльев Советов» и «Акрона».

Во всероссийских соревнованиях «Стальная воля» принимают участие 600 футболистов из 24 регионов России, которые состязаются в футболе глухих, футболе слепых, футболе лиц с интеллектуальными нарушениями, футболе лиц с церебральным параличом, футболе ампутантов, трансплант-футболе.

Фото: минспорта СО